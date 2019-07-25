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Таджик, сбежавший из аэропорта, пытался уйти через Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Происшествия
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Его обнаружили в одном из сел в приднестровском регионе.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Житель Таджикистана, который выбил окно в аэропорту Кишинева и незаконно проник в страну, арестован. В операции по его задержанию участвовали сотрудники Пограничной полиции, Службы информации и безопасности и полицейского инспектората Бендер.

Кишиневский аэропорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Инцидент в аэропорту Кишинева: иностранец сбежал от пограничников

Беглец, 23-летний мужчина, был замечен в одном из сел приднестровского региона и вскоре задержан. Арестованного доставили в Кишинев, в настоящее время он находится в изоляторе Управления полиции Кишинева.

В среду, около 4 часов утра, гражданин Таджикистана взломал окно в стерильной зоне аэропорта, покинул помещение, которое контролирует оператор аэропорта Avia Invest, а затем ушел с территории аэропорта.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере до 750 условных единиц или неоплачиваемые общественные работы на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
миграция


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