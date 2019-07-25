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Исправительное учреждение

Жуткое ДТП, где погибли 4 человека, обернулась виновнику 6 годами тюрьмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Четыре смерти, пять пострадавших и всего шесть лет лишения свободы – по ужесточенному приговору водителя.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Судьи Апелляционной палаты Кишинева ужесточили наказание водителю, ставшему виновником смертельной аварии, в которой погибли четыре и пострадали пять человек, сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре страны. 

Авария в Кишиневе на перекрестке улиц А.Щусева и В.Пыркэлаб
© Sputnik / Юлия Липовая
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Трагедия произошла 18 июля 2018 года на трассе Леушены-Кишинев в Хынчештском районе. Рядом с Леушенами автомобиль, за рулем которого был 36-летний обвиняемый, разогнался до скорости в 120 км/ч и врезался в телегу, где ехали девять человек.

От удара четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте. Остальные пассажиры повозки получили серьезные травмы.

"Это члены трех семей, которые возвращались домой с работы", - пояснили в ведомстве.

Сразу же после аварии водителя арестовали.

Прокуроры сочли приговор первой инстанции слишком мягким и опротестовали его. Апелляционная палата ужесточила наказание. Теперь мужчина должен провести 6 лет за решеткой и выплатить семьям потерпевших и погибших в общей сложности один миллион леев.

Всего за три месяца до этого ДТП его виновник освободился из тюрьмы в России, где отсидел 11 лет за грабеж.

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