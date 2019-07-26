В Кишиневе проходят очередные обыски в госведомстве

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Прокуроры и представители Национального антикоррупционного центра проводят обыски в офисе Государственного Агентства по закупкам в здравоохранении. Об этом сообщил в соцсетях депутат парламента Владимир Односталко.
По словам парламентария, сотрудники CNA проводят также обыски у экономического агента вовлеченного в махинацию.
Пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински сообщила корреспонденту Sputnik Молдова, что обыски связаны с делом по инсулину.
"Пока никаких подробностей нет, детали будут представлены позже", - уточнила Старински.
"Strim" - это инсулин, закупленный молдавскими властями на Украине для 20 000 человек, страдающих сахарным диабетом. Он производится в Индии, но на украинском рынке препарат не значится с таким названием.
Пока никто не знает, какие доказательства безопасности имеет украинско-индийский инсулин. В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям оправдывают закупку, ссылаясь на существование клинических испытаний французской компании.
Ранее в Национальном антикоррупционном центре подтвердили, что возбуждено уголовное дело по закупке инсулина, есть лицо, которому предъявлено обвинение.
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