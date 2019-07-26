В Кишиневе проходят очередные обыски в госведомстве

CNA проводят также обыски у экономического агента вовлеченного в махинацию.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Прокуроры и представители Национального антикоррупционного центра проводят обыски в офисе Государственного Агентства по закупкам в здравоохранении. Об этом сообщил в соцсетях депутат парламента Владимир Односталко.

По словам парламентария, сотрудники CNA проводят также обыски у экономического агента вовлеченного в махинацию.