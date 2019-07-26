Серьезная авария на Ботанике: автомобиль сильно разбит - видео

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в столичном секторе Ботаника в пятницу. Очевидцем последствий аварии стал корреспондент Sputnik.
Столкновение произошло на перекрестке улицы Индепенденцей с бульваром Куза-Водэ.
Автомобиль Șkoda врезался на скорости в микроавтобус модели Ford.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Серьезные повреждения получил только "железный конь".
На место происшествия прибыл экипаж патрульных, которому предстоит разобраться в причинах случившегося.
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