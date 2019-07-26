13:12 26 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Авария на Ботанике

Серьезная авария на Ботанике: автомобиль сильно разбит - видео

© Photo : Cristina Bumbu Dănuță
Происшествия
Получить короткую ссылку
83 0 0

Из-за аварии другим участникам дорожного движения пришлось быть предельно осторожными при пересечении участка, где произошел инцидент.

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в столичном секторе Ботаника в пятницу. Очевидцем последствий аварии стал корреспондент Sputnik.

Столкновение произошло на перекрестке улицы Индепенденцей с бульваром Куза-Водэ.

Автомобиль Șkoda врезался на скорости в микроавтобус модели Ford.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Серьезные повреждения получил только "железный конь".

На место происшествия прибыл экипаж патрульных, которому предстоит разобраться в причинах случившегося.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Смертельная авария: на Ботанике сбили двух человек
Авария в Кишиневе: легковушка попала под грузовик - фото и видео
Ни дня без ДТП - в Кишиневе произошла очередная авария с участием маршрутки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться