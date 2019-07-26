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В Бессарабке загорелась нефтебаза, огонь разбушевался вблизи железной дороги

CC0 / Pixabay / lobozunino
Происшествия
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Пожар распространился на пять гектаров, занялось и поле рядом с нефтебазой.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Аномальная жара любое возгорание превращает в стихийное бедствие - пожар на заброшенной нефтебазе в городе Бессарабка распространился на пять гектаров.

По словам главы районной администрации Петра Пушкаря, в борьбе с огнем принимают участие все пожарные расчеты района, а также добровольцы из местного населения.

На место происшествия прибыли полицейские и представители газовой компании.

Горящее здание находится вблизи железнодорожного переезда, что представляет дополнительную опасность для железнодорожного движения. Загорелось и поле рядом с нефтебазой.

Причины возгорания расследуются специалистами.

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Теги:
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