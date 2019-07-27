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Велосипеды.

В Кишиневе велосипеды воруют прямо из-под носа - видеоподробности

© Photo: Primăria orașului Orhei
Происшествия
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Воровство велосипедов в молдавской столице стало вещью обыденной - преступники крадут "стальных коней", а затем продают их по сходной цене, чтобы заработать на жизнь.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Велосипеды всегда были легкой добычей для тех, кто хочет поживиться за чужой счет. Достаточно проявить легкую невнимательность, и "стального коня" уже нет.

Примерно такой же случай произошел в столичном секторе Рышкановка. Пока юная владелица велосипеда была в одном из супермаркетов, расположенных на Московском проспекте, подозреваемый воспользовался ситуацией, взял велосипед со специально оборудованной стоянки и скрылся в неизвестном направлении.

Родители 14-летней девочки, оставшейся без велосипеда, сразу же вызвали полицию. Кражу двухколесного средства передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Оперативники установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый 30-летний житель столицы, который недавно вышел из тюрьмы. 

Через несколько дней сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, который на допросе полностью признал свою вину. 

"Я украл велосипед в секторе Рышкановка вблизи одного из магазинов", - сообщил подозреваемый.

Сейчас мужчина находится под стражей в следственном изоляторе. Согласно действующему законодательству, ему грозит штраф до 67 тысяч леев или до 4 лет тюремного заключения.

Как обезопасить велосипед от кражи:

  • правильно выбирайте парковочное место;
  • никогда не оставляйте велосипед непристегнутым;
  • используйте надежный велосипедный замок;
  • пристёгивайте велосипед за две детали;
  • установите велосигнализацию;
  • установите самую низкую передачу.

Вот перечень мест, где не надо парковаться:

  • многолюдные тротуары в центре города;
  • оживленные набережные;
  • площадки у станций общественного транспорта;
  • безлюдные дворы;
  • пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. Здесь надо соблюдать золотую середину: паркуйте свой велосипед там, где постоянно есть люди, но их не очень много.

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

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Теги:
задержание, подросток, полиция, кража, велосипед, видео


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