Чума взяла юг Молдовы в "тиски" - там перешли к крайним мерам

Десятки свиней заразились на юге Молдовы африканской чумой, которая, к счастью, человеку не передается, представители контролирующих органов вынуждены были предпринять экстренные меры во избежание распространения инфекции.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Южные районы Молдовы охватила африканская чума свиней (АЧС), которая не передается человеку, но домашний скот буквально выкашивает. В Кагульском районе республики были подтверждены 93 случая заражения вирусом.

Это произошло в одном из фермерских хозяйств села Рошу, куда отправились сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности, уничтожившие все зараженное поголовье.

Была также произведена дезинфекция всех помещений на ферме, а убитых животных закопали в специальном могильнике во избежание распространения инфекции.

На минувшей неделе также был обнаружен случай заражения АЧС в селе Милешты Ниспоренского района Молдовы.

Признаки инфицирования

Вирус характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах. Вирусная болезнь относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у домашнего скота отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда.

На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют.

На некоторых участках кожи могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и язвы. Падеж домашнего скота от вируса составляет до 100 процентов, эффективного лечения против африканской чумы нет.

Африканская чума свиней бьет по экономике

С конца 2016 года в Молдове постоянно регистрируются вспышки АЧС. В результате с октября 2016-го запрещен вывоз из страны свинины. Как поясняли ранее специалисты Национального агентства продовольственной безопасности, согласно международной практике, лишь по истечение 12 месяцев, если в стране не регистрируются вспышки заболевания, можно претендовать на возобновление экспорта.

Кроме того, с 25 октября 2016 года продолжает действовать запрет на ввоз в Молдову свиного мяса и мясной продукции.

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