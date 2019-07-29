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Пистолет. Архивное фото

Дело об убийстве бывшего профсоюзного лидера отправлено в суд

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Мотивом совершения преступления стали деньги – у преступника был долг по кредиту, который ему надо было срочно погасить.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы дела по факту убийства бывшей работницы профсоюза AgroindSind Татьяны Коломойцевой, которую застрелили в апреле этого года. Об этом сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре страны.

Тело жертвы обнаружили в ее квартире в центре молдавской столицы 12 апреля. Спустя день был задержан подозреваемый – сосед жертвы.

"В ходе обыска в квартире подозреваемого было найдено оружие, из которого застрелили жертву, а также различные боеприпасы. Все это хранилось незаконно. Кроме того, найдена часть украденных вещей женщины", - сообщили в Генпрокуратуре. 

Следователи пришли к выводу, что мотивом убийства стали деньги.

Убийство.
CC BY 2.0 / Lwp Kommunikáció / Elárulva
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На допросе 39-летний мужчина признал свою вину.

Как уточнили в правоохранительных органах, злоумышленник проживал в соседней квартире с женой и ребенком. Перед преступлением у него часто возникали конфликты с семьей из-за того, что он не может ее обеспечить. Более того, в день, когда он совершил убийство, у него истекал срок выплаты кредита, который он все же погасил. Правда, после того, как вынес ценности из квартиры жертвы.

С момента задержания кишиневец находится под арестом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Теги:
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