Драка как на ринге: как молдавские водители калечат друг друга - видео

Распускание рук и неумение путем диалога решить конфликтную ситуацию на дороге стали все более частым явлением на молдавских трассах, не исключение - и город Бельцы.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik, Андрей Петрик. "Права купил, а ездить не умеет", - примерно так в разговорах между собой характеризуют многие молдавские автолюбители стиль вождения некоторых особо прытких водителей, которые любят обогнать, подрезать, "нахамить" самим стилем своего поведения на дороге.

Но ладно, если кто-то подрежет и создаст риск ДТП, такую ситуацию можно решить путем диалога, пусть и на повышенных тонах, но тем не менее. Но на дрогах Молдовы разборки в стиле 90-х стали явлением уже обыденным. За "автооскорбление" можно получить и серьезную травму от не совсем адекватного человека, вышедшего из салоны автомобиля с битой или монтировкой.

Но и от кулака можно сильно пострадать. Одна из жительниц города Бельцы стала невольной свидетельницей таких "авторазборок". На кадрах, которые она выложила в соцсети, видно, что один из водителей, которые разозлился на "автообидчика", выходит из машины и с мощного удара просто нокаутирует его так, что последний лежит в обмороке еще несколько минут.

Очевидцы разборок на дороге вызвали скорую помощь и полицию, но через несколько минут нокаутированный шофер поднялся и, как ни в чем не бывало, уехал с места происшествия. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего инцидента.

Между тем, автоэксперты настаивают: перестраиваясь с полосы на другую, совершая маневр при торможении у обочины или идя на обгон, не забывайте предупредить других участников движения сигналом "поворотников".

Даже если перед и за вами следует крайне опытный водитель, все равно внезапное перестроение может стать неожиданностью для соседа, скорость реагирования на внезапно возникшие помехи при движении вы знать не можете. Как следствие, может возникнуть ДТП даже там, где вы его не ждали.

В случае, если перестроение происходит без включенных заранее "поворотников", а за вами следует неопытный автомобилист и еще, как правило на подержанной машине с не совсем хорошими тормозами, ДТП будет крайне трудно избежать.

Одной из распространенных ошибок автолюбителей является попытка проскочить на уже мигающий, разрешающий проезд цвет светофора. В группе особого риска в этом случае – первые и последние автомобили, скопившиеся на перекрестке.

Да, вы сэкономите время, но подвергаете особой опасности не только себя, но и автоводителя, начавшего движение наперерез вам, говорят автоэксперты.

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Более того, согласно ПДД, если вы попытаетесь проскочить на "желтый цвет" и спровоцируете аварийную ситуацию, виновным, естественно, признают именно вас. В этой ситуации мудрость "время – деньги" работает в обратном направлении. Лучше переждать несколько минут и начать движение на вновь зажегшийся "зеленый цвет", так вы сэкономите и свои средства, и свои, и чужие нервы.

А в попытке сэкономить время можно наткнуться на неприятности - тем более, что среди автолюбителей появилось все больше агрессоров.

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