Серия краж из офисов совершена на Чеканах: подозреваемый попался - видео

На опубликованных кадрах видно, как действовал преступник - не исключено, что он совершил более четырех краж.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Следователи Инспектората полиции столичного сектора Чеканы задержали 34-летнего кишиневца по подозрению в совершении серии краж.

Как сообщили в понедельник в управлении полиции молдавской столицы, мужчина совершил по меньшей мере четыре кражи только в июне и июле этого года.

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На записях камер видеонаблюдения можно увидеть, как злоумышленник спокойно заходит в помещения, а затем так же непринужденно выходит обратно уже с чужим кошельком с деньгами.

"Задержан по подозрению в кражах. Брал кошельки с деньгами", - признался на допросе задержанный.

Он рассказал, что портмоне лежали без присмотра, а двери в офисы были открыты. В общей сложности за четыре случая злоумышленник выручил 34 тысяч леев.

Однако представители правоохранительных органов не исключают, что задержанный причастен еще к ряду аналогичных преступлений.

Сейчас кишиневец помещен под 72-часовой арест. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 32,5 тысячи до 67,5 тысячи леев, 180-240 часов общественно-полезных работ или до 4 лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

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