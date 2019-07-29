Водка - как отрава: сотни бельчан могли отравиться и ослепнуть - видео

Десятки литров контрафактного алкоголя обнаружили сотрудники правоохранительных органов Молдовы в гараже одного их жителей Фэлешт - здесь он создал подпольный цех по производству опасного "пойла".

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Почти триста бутылок водка с сомнительными этикетками, на которых были написаны названия "Русская" и "Пшеничная" обнаружили сотрудники фэлештской полиции в гараже у одного из местных жителей. Здесь же он создал подпольный цех, где разливал сомнительную жидкость из пластиковых канистр в бутылки.

У мужчины не было ни одного документа, подтверждающего происхождение "жидкого товара", а продавал он его по 500 леев за бутылку. Крупную партию опасного алкоголя мужчина намеревался реализовать на бельцких рынках.

Всю продукцию, стоимость которой оценили в 30 тысяч леев, сотрудники правоохранительных органов изъяли и уничтожили. Теперь мужчине грозит штраф до 7,5 тысячи леев.

В то же время сотрудники полиции порекомендовали людям приобретать алкогольные напитки в торговых точках, имеющих разрешение на их продажу, чтобы избежать возможных серьезных проблем со здоровьем после употребления контрафакта.

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