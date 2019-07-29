21:39 29 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.63
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Питейные заведения Москвы

Водка - как отрава: сотни бельчан могли отравиться и ослепнуть - видео

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
25 0 0

Десятки литров контрафактного алкоголя обнаружили сотрудники правоохранительных органов Молдовы в гараже одного их жителей Фэлешт - здесь он создал подпольный цех по производству опасного "пойла".

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Почти триста бутылок водка с сомнительными этикетками, на которых были написаны названия "Русская" и "Пшеничная" обнаружили сотрудники фэлештской полиции в гараже у одного из местных жителей. Здесь же он создал подпольный цех, где разливал сомнительную жидкость из пластиковых канистр в бутылки. 

У мужчины не было ни одного документа, подтверждающего происхождение "жидкого товара", а продавал он его по 500 леев за бутылку. Крупную партию опасного алкоголя мужчина намеревался реализовать на бельцких рынках. 

Всю продукцию, стоимость которой оценили в 30 тысяч леев, сотрудники правоохранительных органов изъяли и уничтожили. Теперь мужчине грозит штраф до 7,5 тысячи леев. 

В то же время сотрудники полиции порекомендовали людям приобретать алкогольные напитки в торговых точках, имеющих разрешение на их продажу, чтобы избежать возможных серьезных проблем со здоровьем после употребления контрафакта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Кондитер из Челябинска придумал шоколадные пельмени с водкой
Трамп ест оливье и пьет водку: RT сделал подарок президенту США - видео
Россияне пересаживаются с водки в автомобили
Теги:
приготовление, гараж, изъятие, водка, Бельцы, полиция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Веселые селфи и выставка раритетов: как прошел заезд ГУМ-Авторалли - фото
Как дорогого гостя! Лаврова одели согласно традициям и проводили на переговоры танцами
Суринамские женщины одели Сергея Лаврова в национальный наряд - видео
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться