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Пока родители на заработках, молодежь дебоширит и зарабатывает сроки - видео

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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В пригородном поселке Крикова произошло разбойное нападение - полиция выясняет детали преступления.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Офицеры полиции Инспектората сектора Рышкановка задержали по горячим следам в поселке Крикова троих молодых людей, которых подозревают в разбойном нападении на сотрудников и посетителей одной из террас поселка.

Нападение произошло ночью, на кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить, как молодые люди избивают сотрудника террасы стулом, а также нападают на посетителей.

Когда правонарушители скрылись с места преступления, приехавшие оперативники выяснили - нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения, а причину нападения ни сотрудники увеселительного заведения, ни его посетители объяснить не смогли.    

Одному из сотрудников бара и двоим клиентам заведения потребовалась срочная медицинская помощь, их увезли в больницу в Кишинев. 

По видеокадрам следователям удалось установить личности нападавших. Один из нападавших был в маске, но и его идентифицировали оперативники. Все трое нападавших - в возрасте от 24 до 31 года, они признали свою вину на допросе в Инспекторате полиции Рышкановки. Если их вина будет доказана в суде, молодым людям грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

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Теги:
тюрьма, срок, расследование, нападение, разбой, молодежь, Молдова


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