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Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Водитель "девятки" спровоцировал аварию и сбежал - видео с места ДТП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Причины, по которым водитель покинул место происшествия еще до приезда полиции, устанавливаются.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В Тараклии произошло ДТП, осложнившееся бегством одного из участников аварии.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 30 июля, на улице Вокзальной.

По сообщению очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ-2109, нарушив правила дорожного движения, начал поворот налево, не уступив право проезда автомобилю Audi, который мчался навстречу.

В результате столкновения Audi отбросило в кювет. У "девятки" серьезно пострадали корпус и моторный отсек.

Еще до прибытия полиции водитель "девятки" сбежал с места происшествия. Его личность устанавливается. Причина такого поступка водителя неясна, возможно, он находился в шоковом состоянии или был нетрезв и пожелал скрыть это обстоятельство.

Водитель "Audi" от медицинской помощи отказался.

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