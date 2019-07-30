Водитель "девятки" спровоцировал аварию и сбежал - видео с места ДТП

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В Тараклии произошло ДТП, осложнившееся бегством одного из участников аварии.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 30 июля, на улице Вокзальной.
По сообщению очевидцев, водитель автомобиля ВАЗ-2109, нарушив правила дорожного движения, начал поворот налево, не уступив право проезда автомобилю Audi, который мчался навстречу.
В результате столкновения Audi отбросило в кювет. У "девятки" серьезно пострадали корпус и моторный отсек.Еще до прибытия полиции водитель "девятки" сбежал с места происшествия. Его личность устанавливается. Причина такого поступка водителя неясна, возможно, он находился в шоковом состоянии или был нетрезв и пожелал скрыть это обстоятельство.
Водитель "Audi" от медицинской помощи отказался.
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