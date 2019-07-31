Страшное ДТП: двое детей в больнице из-за пьяного водителя

Трехмесячная девочка в тяжелом состоянии, другая девочка (в возрасте восьми лет) отделалась легкими травмами.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Серьезная автокатастрофа произошла на трассе в Каушанском районе. В результате ДТП, спровоцированного пьяным водителем, пострадали двое детей - девочка восьми лет и новорожденная в возрасте трех месяцев.

По сообщению правоохранительных органов, авария произошла на участке шоссе между населенными пунктами Украинка и Токуз. В машине находились пять человек, в том числе родители детей. Водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем, в результате на большой скорости машина перевернулась.

Трехмесячная девочка была доставлена в районную больницу Каушан, а затем перевезена санитарной авиацией в Институт матери и ребенка в Кишиневе. Девочка помещена в реанимационное отделение с обширной черепно-мозговой травмой, ее состояние оценивается как тяжелое, девочка находится без сознания.

Восьмилетняя девочка оставлена в больнице Каушан, она отделалась легкими травмами. Другие пассажиры отказались от госпитализации.

По данным полиции, содержание алкоголя в крови водителя почти в шесть раз превышало допустимую норму.

ранее была обнародована статистика, что в течение только одного месяца в Молдове были выявлены 376 пьяных водителей, более чем по десять человек в день.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK