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Взрыв в Криулянах: скончался ребенок, у второго - серьезные травмы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Десятилетний ребенок скончался, второй оказался раненным после того, как произошел взрыв гранаты во дворе жилого дома возле детской площадки.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Десятилетний ребенок скончался после взрыва, произошедшего в Криулянах во дворе жилой пятиэтажки.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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У второго ребенка, который играл с погибшим, - серьезные травмы. Трагедия произошла во дворе жилого дома по улице Михай Еминеску, отмечает Sputnik.md.

По словам представителей полиции, граната, скорее всего, взорвалась в руке 10-летнего мальчика, который скончался мгновенно, на месте взрыва. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что несовершеннолетний принес взрывной предмет из дома.

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В районную больницу также были госпитализированы женщина с ребенком, которые в момент взрыва находились во дворе дома. По словам врачей, их жизнь вне опасности.

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Теги:
Дети, Криуляны, взрыв


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