Два ДТП – трое оказались зажаты в груде металла: как спасали пострадавших

Только спасатели смогли вызволить пострадавших из искореженных транспортных средств, после чего травмированных забрали медики.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Две страшные аварии произошли поздним вечером в среду на севере страны – водители оказались заблокированными в груде искореженного металла. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Рядом с селом Халахора де Сус Бричанского района на трассе М5 столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy. В итоге оба водителя 55 и 63 лет не могли самостоятельно выбраться из разбитых машин. Спасатели оказали им помощь.

Когда мужчин освободили, то их забрали врачи скорой помощи. Состояние оценивается как средней степени тяжести, несмотря на многочисленные повреждения.

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Другое серьезное ДТП произошло в селе Пояна Шолданештского района. 43-летний водитель автомобиля Dacia Logan не справился с управлением и врезался в столб на обочине дороги. Транспортное средство настолько сильно было повреждено, что мужчина также не смог самостоятельно его покинуть. Спасатели провели необходимые действия и достали пострадавшего, которого также госпитализировали.

Правоохранительным органам еще предстоит точно определить обстоятельства обоих инцидентов.

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