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Водолаз. Архивное фото

Трагедия в Леова: девочка-подросток утонула в Пруте

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
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По статистике с начала 2019 года в водоемах страны утонули уже восемь детей.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Утром в пятницу водолазы обнаружили тело утонувшей в Пруте 13-летней девочки, которую искали почти двое суток. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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О том, что ребенок утонул, в экстренные службы сообщили 31 июля в 14.53. С того времени начались поиски, которые прерывали лишь с наступлением темноты.

"В результате поисков водолазы обнаружили тело, произошло это примерно в двух километрах от предполагаемого места, где утонула девочка", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Правоохранительные органы занимаются расследованием обстоятельств трагедии. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По статистике с начала 2019 года в водоемах страны утонули уже восемь детей.

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В правоохранительных органах подчеркнули: чтобы снизить риск ЧП такого рода, нужно следовать определенным правилам:

  • следите за детьми поблизости, когда заходите в воду;
  • не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;
  • купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;
  • если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;
  • зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;
  • плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.

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Теги:
ЧП, Прут


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