Трагедия в Леова: девочка-подросток утонула в Пруте

По статистике с начала 2019 года в водоемах страны утонули уже восемь детей.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Утром в пятницу водолазы обнаружили тело утонувшей в Пруте 13-летней девочки, которую искали почти двое суток. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Спасатели пояснили, какие опасности таят в себе водоемы Молдовы>>>

О том, что ребенок утонул, в экстренные службы сообщили 31 июля в 14.53. С того времени начались поиски, которые прерывали лишь с наступлением темноты.

"В результате поисков водолазы обнаружили тело, произошло это примерно в двух километрах от предполагаемого места, где утонула девочка", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Правоохранительные органы занимаются расследованием обстоятельств трагедии. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По статистике с начала 2019 года в водоемах страны утонули уже восемь детей.

Как уберечься на летнем отдыхе

В правоохранительных органах подчеркнули: чтобы снизить риск ЧП такого рода, нужно следовать определенным правилам:

следите за детьми поблизости, когда заходите в воду;

не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;

купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;

если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;

зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;

плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK