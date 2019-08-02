Список расширен: еще два дела по факту незаконного пересечения госграницы

Прокуроры расследуют действия таможенников и пограничников, а также компании, которой в концессию сдан аэропорт Кишинева, чтобы выяснить, как могли незаконно пересечь границу страны несколько человек.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Прокуратура Кишинева открыла в пятницу, 2 августа, два уголовных дела по факту незаконного пересечения госграницы Молдовы несколькими лицами, в том числе депутатом Иланом Шором.

Ранее в Генпрокуратуре Молдовы сообщили, что проводят следственные мероприятия по делу о незаконном пересечении границы Шором в период с 14 по 17 июня. Как сообщили следственные органы, у Шора, в отношении которого продолжает действовать запрет на выезд из Молдовы, не было разрешения Апелляционной палаты Кагула на пересечение госграницы. Таким образом, говорится в заявлении Генпрокуратуры, парламентарий выехал из республики незаконно в обход пограничного контроля.

Кроме того, в прессе сообщалось, что чартерными рейсами в тот период покинули страну Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу.

"Констатировано, что несколько человек незаконно пересекли границу, воспользовавшись услугами Международного аэропорта Кишинева. Они были пассажирами чартерных рейсов и обошли таможенный и пограничный контроль", - сообщили в пятницу в Генпрокуратуре страны.

Уточняется, что это реализовано "через зоны ограниченного доступа аэропорта и стало возможным из-за халатного отношения к своим обязанностям сотрудников Таможенной службы и Генерального инспектората Пограничной полиции, которые работают в аэропорту".

Кроме того, по данным прокуроров, также участвовали в организации этого процесса "сотрудники компании Avia Invest, которой авиагавань ранее была сдана в концессию, и которая предоставляет услуги транспортировки и авиаперевозок, а также реализует меры по авиационной безопасности на территории аэродрома, откуда вылетели указанные чартерные рейсы".

"На основе серьезных нарушений, прокуратура Кишинева открыла сегодня два уголовных дела. Первое – по факту служебной халатности сотрудников Таможенной службы и Пограничной полиции аэропорта. Второе – по факту злоупотребления служебным положением лицами, принимающими решения в компании Avia Invest", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается.

Согласно статье 327 УК РМ, злоупотребление служебным положением может наказываться лишением свободы на срок до 3 лет.

Статья 329 УК РМ (за служебную халатность) предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет.

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