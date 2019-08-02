На морском побережье Одессы можно умереть: там появилась "черная вдова"

На курортах Черноморского побережья стали находить опасных ядовитых пауков - каракуртов, их укус может привести к быстрой смерти человека, если не предпринять экстренные меры.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Гражданам Молдовы, отдыхающим на черноморском побережье Украины, надо быть предельно осторожными. Жители и гости Одесской области в последнее время стали часто замечать опасных пауков-каракуртов, которых еще называют "Черная вдова". Об этом в пятницу сообщает сайт города Черноморска.

Издание не называет конкретные курорты, где были обнаружены опасные пауки, но отмечает, что каракурты проживают преимущественно в теплых краях и в летний период особо активны. Любимые места обитания паука - целина, берега рек, склоны оврагов, пустоши.

Тело черное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Полностью половозрелые особи иногда приобретают чёрный цвет без пятен, с характерным блеском. паук хорошо видит и ночью, поэтому купание в море в темное время суток становится особенно опасным.

На животных и человека паук не нападает, если его не потревожить. Укус действует моментально: у людей появляется жгучая боль, уже через 10—15 минут она распространяется по всему телу. Обычно пострадавшие жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки, на резкое напряжение мышц брюшного пресса.

Среди симптомов общего отравления: одышка, сердцебиение, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, бледность или гиперемия лица, потливость, чувство тяжести в грудной или подложечной областях.

Характерны также бронхоспазм, задержка мочеиспускания и дефекации. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом. Известны смертельные случаи у людей.

Если вас укусил каракурт, специалисты рекомендуют плотно поместить в рану спичечную головку, так как сера хорошо разрушает яд этого паука. Затем следует обратиться за медицинской помощью.

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