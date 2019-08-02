Прокуратура завела уголовное дело из-за высылки из Молдовы семи граждан Турции

На родине их приговорили к тюремному заключению.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту депортации из Молдовы семи граждан Турции. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры республики.

Высылка граждан Турции произошла осенью прошлого года. Как заявляла Служба информации и безопасности, семь иностранных граждан были выдворены из страны по подозрению в связи с исламистской группировкой. На родине их приговорили к тюремному заключению.

По данным организации Amnesty International Moldova, депортированные — сотрудники частного молдавско-турецкого лицея. Организация отмечает, что спецоперация СИБа была проведена с нарушениями.

"Прокуратура Кишинева возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью или превышения служебных полномочий сотрудниками Бюро по миграции и беженцам при МВД и Службы информации и безопасности в случае признания нежелательными лицами и выдворения с территории Республики Молдова семи граждан Турции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты служебной проверки, проведенной в рядах МВД, а также приговор Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ обязал 11 июня правительство страны выплатить по 25 тысяч евро пятерым гражданам Турции. В суде сочли, что при высылке граждан Турции власти Молдовы нарушили права иностранцев на свободу, неприкосновенность и уважение частной жизни. В Кишиневе у высланных граждан Турции остались семьи.

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