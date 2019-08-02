Покурил и застыл: молодежь в Кишиневе скатывается в наркопропасть - видео

Молодого человека 23 лет сотрудники полиции Кишинева задержали прямо на улице - он находился в тяжелом наркотическом опьянении.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Неадекватное поведение молодого человека, стоявшего на проспекте Дачия, привлекло внимание полицейских, патрулировавших центральные улицы столичного сектора "Ботаника". Молодой человек стоял, как вкопанный, изредка покачиваясь. Сотрудники правоохранительных органов определили: прохожий - в состоянии наркотического опьянения.

При себе у молодого человека был пакет, набитый наркотической смесью растительного происхождения, однако в полиции не исключили, что она могла быть пропитана запрещенными химическими растворами для усиления "эффекта".

Когда молодой человек немного пришел в себя, сотрудники полиции выяснили, что он был ранее судим и отбывал срок за распространение наркотиков.

Задержанный признался, что сам страдает наркозависимостью, а содержимое пакета частично хотел реализовать.

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