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Наркомания.

Покурил и застыл: молодежь в Кишиневе скатывается в наркопропасть - видео

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Происшествия
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Молодого человека 23 лет сотрудники полиции Кишинева задержали прямо на улице - он находился в тяжелом наркотическом опьянении.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Неадекватное поведение молодого человека, стоявшего на проспекте Дачия, привлекло внимание полицейских, патрулировавших центральные улицы столичного сектора "Ботаника". Молодой человек стоял, как вкопанный, изредка покачиваясь. Сотрудники правоохранительных органов определили: прохожий - в состоянии наркотического опьянения. 

При себе у молодого человека был пакет, набитый наркотической смесью растительного происхождения, однако в полиции не исключили, что она могла быть пропитана запрещенными химическими растворами для усиления "эффекта". 

Когда молодой человек немного пришел в себя, сотрудники полиции выяснили, что он был ранее судим и отбывал срок за распространение наркотиков. 

Задержанный признался, что сам страдает наркозависимостью, а содержимое пакета частично хотел реализовать.

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Теги:
расследование, полиция, молодежь, наркотики


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