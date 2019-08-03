Страшное ДТП в Гагаузии: пьяный водитель сбил пятерых детей

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В пятницу вечером, около 22.30 в селе Дезгинжа в Гагаузии автомобиль сбил пятерых детей, которые играли на обочине трассы.

По сообщению управления полиции АТО Гагаузия, за рулем машины находился пьяный 26-летний мужчина, без водительских прав. На улице Победы он потерял управление и наехал на группу детей.

Дети доставлены в районную больницу в Комрате, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщает сайт полиции Гагаузии.

Водитель задержан и помещен в изолятор. Против него возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, водителю грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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