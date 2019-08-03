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Șofer consumând alcool la volan

Двое пьяных на BMW устроили гонки на шоссе и сопротивлялись пограничникам

CC0 / Pixabay / Pexels
Происшествия
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Водитель и пассажир BMW отказались выполнять распоряжения пограничников, а затем попытались сбежать.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Двое пьяных и агрессивных молодых людей были задержаны мобильным экипажем пограничной полиции близ села Сэлкуца в Каушанском районе.

В пятницу вечером экипаж пограничной полиции двигался по трассе R26, когда автомобиль полицейских обогнал BMW с иностранными регистрационными номерами. Машина двигалась хаотично, с превышением скорости, создавая аварийные ситуации, сообщает пресс-служба пограничной полиции.

Скорость
CC0 / Pixabay / tookapic
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Полицейские остановили автомобиль, в котором находились водитель и пассажир, 35 и 24 лет, оба с признаками сильного опьянения. Оба отказались предъявить документы, вели себя агрессивно, нецензурно оскорбляли представителей полиции, а затем попытались сбежать.

В результате одного из нарушителей пришлось заковать в наручники из-за того, что он оказал сопротивление защитникам правопорядка. Второй сумел убежать, однако позже был задержан.

Задержанные, а также автомобиль подозреваемых были доставлены в инспекторат полиции в Каушанах.

Подозреваемым грозит штраф в размере от 2500 до 5000 леев или административный арест на срок до 15 суток.

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Теги:
пьяный за рулем, пограничная полиция


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