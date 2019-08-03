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Скорая помощь

Один из пятерых детей, пострадавших в ДТП в Дезгинже, скончался в больнице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Врачам не удалось спасти восьмилетнего мальчика, который получил тяжелые травмы из-за пьяного водителя.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В больнице Комрата скончался один из пятерых детей, которых сбил пьяный водитель в селе Дезгинжа. Эту информацию для регионального портала gagauzinfo.md подтвердил глава Комратской районной администрации Иван Топал.

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CC0 / Pixabay / tookapic
Страшное ДТП в Гагаузии: пьяный водитель сбил пятерых детей

Восьмилетний Артем, чья семья проживает в Дезгинже, был доставлен в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мальчика не удалось.

В больнице остаются еще четверо детей, двое - в травматологическом отделение и двое - в педиатрическом.

По сообщению управления полиции АТО Гагаузия, за рулем машины находился пьяный 26-летний мужчина, без водительских прав. На улице Победы он потерял управление и наехал на группу детей.

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Теги:
пьяный за рулем, ДТП


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