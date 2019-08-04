Последствия ливня: дороги размыты, затоплены дворы

Погода совсем не радует жителей Молдовы: некоторые села и города от обильных осадков серьезно пострадали.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Как минимум четыре района пострадали из-за проливных дождей, прошедших в субботу вечером. Последствием стихии стало затопление дворов и хозяйств. По сообщению Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, жители сел обратились с просьбой провести работы по откачке воды. За сутки спасатели успели отреагировать на 30 сигналов о помощи.

© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Спасатели выкачивают воду

Они провели работы по откачиванию воды в селе Кортен в районе Тараклия, где вода затопила 19 домов. Подобные работы были проведены и в селе Лебеденко в районе Кагул в двух частных домах.

Было неспокойно и в левобережных районах Молдовы. В Бендерах люди проснулись от воя сирены. Пользователи социальных сетей высказывали в комментариях беспокойство. Некоторые в страхе предположили, что произошла масштабная катастрофа. На самом деле из-за сильного порывистого ветра замкнуло провода.

В Гагаузии обильные осадки привели к частичному подтоплению некоторых населенных пунктов. Наибольший ущерб непогода принесла жителям села Казаклия, сообщил журналистам в администрации Чадыр-Лунгского района.

Ливневые потоки вымыли щебень и грязь с прилегающих улиц на центральную, которая является частью республиканской трассы Чадыр-Лунга-Тараклия. Уровень воды над трассой достигал полтора метра, передает GagauzInfo.

В соседней Украине сорок населенных пунктов были обесточены. По данным Госслужбы по ЧС, в Одесской области обесточены 25 населенных пунктов, в Кировоградской – 15.

А в центре Одессы, на Карантинном спуске, поток воды снес несколько припаркованных авто, сломал ливневый коллектор и снес асфальтовое покрытие.

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