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ДТП Единецкий район.

Страшное ДТП в Единецком районе: груда металла, погибшие и раненные - фото

© Photo: Inspectoratul de Poliție Edineț
Происшествия
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Утро понедельника закончилось трагедией в селе Зэбричень Единецкого района Молдовы, там в результате ДТП иномарка превратилась в искореженную груду металла, без жертв, к сожалению, не обошлось.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Молодой человек в возрасте 21 года погиб, а трое пассажиров автомобиля, на полном ходу влетевшего в дерево в селе Зэбричень Единецкого района Молдовы, были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия. 

ДТП Единецкий район
© Photo: Inspectoratul de Poliție Edineț
ДТП Единецкий район

По информации пресс-службы Инспектората полиции Единецкого района, ДТП произошло в понедельник утром на выезде из села Зэбричень. Пострадавших молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет доставили в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

 

ДТП Единецкий район
© Photo: Inspectoratul de Poliție Edineț
ДТП Единецкий район

Врачи заявляют, что пострадавшие находятся в стабильно-тяжелом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции проводят расследование ДТП, а также выясняют, кто виноват в провоцировании такой тяжелой аварии.

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Теги:
последствия, авария, Единецкий район, ДТП


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