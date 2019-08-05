ЧП в Бендерах: жителей города всполошила сирена

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Жителей Бендер поздней ночью взбудоражил вой сирены оповещения гражданской обороны. Она сработала на территории текстильно-ткацкой фабрики, расположенной по улице Ленина. В течение 36 минут ее слышали жители центрального района города.

"В службу территориального спасательного ведомства поступали непрерывные звонки от встревоженных горожан. К месту происшествия были направлены сотрудники отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Энергетик предприятия отключил гудок. Как потом выяснилось, сирена, которую используют при возникновении любого вида угроз, сработала в результате короткого замыкания в блоке питания. Виной всему стал проливной дождь.

По словам сотрудника Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья, в начале лета специалисты проверяли систему оповещения. Она была исправна. Также известно, что электропроводка монтировалась более 30 лет назад.

По факту случившегося проводится дальнейшая проверка.