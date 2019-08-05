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ЧП в Бендерах: жителей города всполошила сирена

© REUTERS / Thomas Peter
Происшествия
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По поводу инцидента сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям провели расследование.

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Жителей Бендер поздней ночью взбудоражил вой сирены оповещения гражданской обороны. Она сработала на территории текстильно-ткацкой фабрики, расположенной по улице Ленина. В течение 36 минут ее слышали жители центрального района города.

"В службу территориального спасательного ведомства поступали непрерывные звонки от встревоженных горожан. К месту происшествия были направлены сотрудники отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Пожар. Архивное фото
© Facebook / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI
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Энергетик предприятия отключил гудок. Как потом выяснилось, сирена, которую используют при возникновении любого вида угроз, сработала в результате короткого замыкания в блоке питания. Виной всему стал проливной дождь.

По словам сотрудника Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья, в начале лета специалисты проверяли систему оповещения. Она была исправна. Также известно, что электропроводка монтировалась более 30 лет назад.

По факту случившегося проводится дальнейшая проверка.

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Теги:
расследование, инцидент, чрезвычайная ситуация, сирена, Бендеры, ЧП, Приднестровье


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