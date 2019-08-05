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Борьба с преступностью.

Криминальный дуэт: преступные похождения молдавских подростков пугают - видео

© Sputnik / Sergey Venyavsky
Происшествия
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Несмотря на юный возраст, эти тинейджеры из Кишинева подозреваются в серии квартирных краж и ограблений, совершенных в столице.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Ни дня без правонарушения - примерно такой стиль поведения выбрали для себя два юных жителя столицы, которые за май-июль текущего года были замечены в целой серии преступных эпизодов, совершенных ими на территории города. 

По данным столичной полиции, за этот период подростки в возрасте 15 и 16 лет совершили 15 квартирных краж и несколько ограблений. Большинство их криминальных "художеств" попали на камеры видеонаблюдения. Причем моральные скрепы для них не стали помехой, они могли ограбить и пожилую женщину, и молодую мать, прогуливавшуюся с коляской. 

Кража.
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Так, вечером 18 июля, в полицию обратилась 78-летняя жительница сектора Ботаника, которая сообщила, что двое молодых людей, угрожая ей ножом, забрали все деньги, которые были у жертвы ограбления дома. 

Следователи, прибывшие на место преступления, установили: один из подростков проник в квартиру пенсионерки через балкон, после чего нанес пожилой женщине множественные удары, угрожая ножом, заставил ее отдать все накопленные средства - 23 тысячи леев. Пенсионерка была срочно госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. 

По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РМ "Грабеж". В ходе оперативных следственных действий удалось определить личность нападавшего, а затем и задержать его. Сейчас дело передано в суд, а юному правонарушителю грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. 

Другой юный подозреваемый, по данным столичной полиции, совершил не менее 15 краж в столичных магазинах и квартирных на территории муниципия Кишинев. Воришка брал все, что плохо лежит, - деньги, банковские карты, с которых снимал средства, мобильные телефоны, драгоценности. 

Общая сумма материального ущерба, которую нанес подозреваемый жертвам, оценивается в 300 тысяч леев. Если вина подростка будет доказана в суде, ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

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Теги:
расследование, полиция, преступления, Молдова, подростки


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