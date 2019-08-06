Повезло или нет: ветка упала на машину, ехавшую по улице - видео

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В сети опубликована видеозапись инцидента, произошедшего на столичной улице Титулеску, 15.

На кадрах видеорегистратора видно, как транспортное средство движется по улице, и в какой-то момент большая ветка тополя, который растет на обочине, ломается и падает на машину.

Водитель никак не мог отреагировать на случившееся. С одной стороны, ему повезло, что она упала на ту часть транспортного средства, где никто не находился, поэтому пострадавших в результате инцидента не оказалось. Но с другой стороны, автомобиль сильно поврежден – разбито лобовое стекло и помят капот.

Проблема заключается в том, что это далеко не первый подобный случай, произошедший в Кишиневе.

Вечером, 26 июня, мужчина 55 лет в компании знакомых находился на улице Димо в тот момент, когда ветка (тоже тополя) неожиданно обломилась и упала прямо на него. На место происшествия вызвали врачей, которые забрали пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм пациент умер.

Сразу после трагедии на место прибыл инспектор "Зеленого хозяйства", который осмотрел дерево. По словам представителя муниципального предприятия, оно было зеленым и никаких видимых причин, которые могли послужить поводом облома ветки, не обнаружено.

Один из самых громких случаев последних лет в Кишиневе произошел летом 2016 года. Тогда на Буюканах дерево упало на женщину, которая скончалась на месте. После случившегося открыли уголовное дело и даже задержали по подозрению в халатности руководителя Ассоциации "Зеленого хозяйства" столичного сектора Буюканы Георге Кожокару.

Суд Буюкан в июле 2017 года приговорил его к трем годам лишения свободы c отсрочкой заключения на испытательный срок в полтора года. А вот Апелляционная палата в декабре того же года этот приговор отменила и оправдала Кожокару, не найдя в его действиях состава преступления. В июне 2018-го Высшая судебная палата оставила в силе решение АП.

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