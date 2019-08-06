Детектив о "клубничке": для поимки подозреваемого провели спецоперацию - видео

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Целая детективная история развернулась вокруг 23-летней девушки, ставшей центральной фигурой в деле о шантаже. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, она стала жертвой действий 26-летнего молодого человека, который вымогал у нее деньги.

В течение месяца злоумышленник шантажировал девушку тем, что опубликует ее интимные изображения в интернете. За свое молчание он просил 15 тысяч леев.

Жертва платить не захотела и обратилась в правоохранительные структуры. В результате открыли уголовное дело по факту шантажа и стали собирать доказательства.

А 5 августа бойцы спецподразделения Fulger провели операцию по задержанию подозреваемого. В тот момент он как раз находился вместе с жертвой, которая должна была заплатить ему часть денег – 4 тысячи леев. Кадры спецоперации опубликовали правоохранители.

Молодого человека поместили под предварительный арест на 72 часа. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Кстати, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, кражу и грабеж.

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