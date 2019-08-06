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Qandal, arxiv şəkli

По горячим следам: в Приднестровье девушку обвиняют в убийстве пенсионера

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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По делу об убийстве пожилого мужчины рыбницкие следователи возбудили уголовное дело.

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские оперативники раскрыли дело об убийстве 77-летнего мужчины в селе Зозуляны Рыбницкого района по свежим следам. По подозрению в убийстве была задержана 29-летняя односельчанка.

"Жительница села Зозуляны позвонила в милицию около четырех часов дня и сообщила, что обнаружила труп односельчанина. Тело с признаками насильственной смерти находилось в комнате на кровати. Заявительница пояснила, что ухаживала за пожилым человеком, накануне проведывала его, и все было в порядке", - сообщили в МВД Приднестровья.

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Тяжкое преступление оперативникам удалось раскрыть за несколько часов. В результате по подозрению в убийстве была задержана та самая звонившая правоохранителям односельчанка. Установлено, что около десяти утра она пришла в домовладение пенсионера, потом они вместе распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов молотком по голове.

Орудие преступления, которое женщина спрятала, изъято и направлено на экспертизу. По факту убийства территориальным Управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Теги:
следователи, пенсионер, убийство, Приднестровье


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