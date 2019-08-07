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Смартфон.

Нахальная кража: в Кишиневе смартфоны воруют прямо из-под носа - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Воровство смартфонов в молдавской столице приобретает масштабы "криминальной эпидемии": что ни неделя, так - кража мобильного устройства.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Несмотря на то, что сотрудники правоохранительных органов Молдовы заявляют о практической бесполезности краж смартфонов, так как по коду IMEI их легко выследить и вернуть владельцу, мобильные устройства еженедельно воруют в Кишиневе. Причем летом такие криминальные эпизоды участились - свидетельствуют данные столичной полиции. 

Следователи Инспектората полиции сектора Буюкан начали расследование по делу о воровстве смартфона в одной из столичных аптек. Криминальный эпизод попал на камеры видеонаблюдения - мужчина украл мобильный телефон марки Lenovo приблизительной стоимостью в 5500 леев в аптеке по улице Каля Ешилор, воспользовавшись невнимательностью фармацевтов.

В полицию обратилась 54-летняя жительница Кишинева, которая сообщила следователям, что забыла смартфон на аптечном прилавке и, забрав медикаменты, ушла.

Пустой карман.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе разбушевались карманники

После того, как она вернулась, обнаружив пропажу, телефона на прилавке не было, и никто из посетителей, присутствовавших в тот момент в аптеке, не видел аппарата такой марки. 

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи, а вору грозит штраф до 67 тысяч леев или до 4 лет тюремного заключения. 

Однако сотрудники правоохранительных органов пока не задержали подозреваемого и не идентифицировали его личность, поэтому обратились к гражданам с просьбой сообщить по номеру 112 в случае, если неизвестного узнают по кадрам с камер видеонаблюдения.

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Теги:
расследование, полиция, преступники, видео, кража, смартфоны


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