Автомобиль без водителя переехал женщину в Кишиневе - фото

Пострадавшая с многочисленными переломами в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Автомобиль ВАЗ без водителя в четверг утром переехал пожилую женщину в столичном секторе Буюканы.

Трагедия произошла на улице Каля Ешилор. Очевидцы произошедшего сообщили, что в транспортном средстве не было водителя, транспортное средство, стало ехать, скорее всего, из-за какой-то технической неисправности. Пенсионерка шла медленно и не заметила, как на нее движется автомобиль.

© Sputnik / Martor ocular Автомобиль наехал на женщину на Буюканах

От удара женщина получила серьезные травмы – на кадрах видны переломы ног и рук. Сама пострадавшая находилась без сознания.

В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

На месте происшествия работают полицейские, которым предстоит выяснить, что стало причиной случившегося.

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