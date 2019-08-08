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Грузовик перевернулся в Страшенском районе

Молодого водителя нашли мертвым в грузовике - фото

© Photo : IP Strășeni
Происшествия
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Правоохранительные органы пока не могут назвать причину смерти молодого человека, предстоит экспертиза.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Водитель грузовика, который рядом с селом Реча вылетел с проезжей части и перевернулся, погиб. Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Страшен Силвия Ветку.

По ее словам, прохожий заметил перевернувшийся грузовик и позвонил в полицию, сообщив, что внутри находится мужчина, возможно, без признаков жизни.

Camion răsturnat la Strășeni
© Photo : IP Strășeni
Водителя нашли мертвым в грузовике в Страшенском районе

Представители правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, констатировали, что грузовик "Камаз" перевернулся и оказался среди деревьев.

Полиция на данный момент не может сказать, когда наступила смерть 30-летнего водителя – до аварии или в результате ДТП. Предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и техосмотр транспортного средства.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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