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Крупный пожар в Кишиневе — над столицей поднимаются клубы дыма

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Загорелся автосервис, на место пожара направлены три специальных машины.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Крупный пожар произошел в Кишиневе в четверг вечером.

По сообщению генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на территории одного из автосервисов в столице.

На место происшествия выехали пожарные расчеты, работают три специальных машины.

Причина пожара уточняется.

В начале августа Государственная гидрометеорологическая служба объявляла в Молдове "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

В такой ситуации возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

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Теги:
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