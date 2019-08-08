Крупный пожар в Кишиневе — над столицей поднимаются клубы дыма

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Крупный пожар произошел в Кишиневе в четверг вечером.
По сообщению генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на территории одного из автосервисов в столице.
На место происшествия выехали пожарные расчеты, работают три специальных машины.
Причина пожара уточняется.
В начале августа Государственная гидрометеорологическая служба объявляла в Молдове "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.
В такой ситуации возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.
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