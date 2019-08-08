Ливень в Кишиневе затруднил движение транспорта по дорогам Кишинева

На Кишинев в четверг вечером обрушился ливень, вызванный циклоном, на дорогах, тротуарах и во дворах появились большие лужи, затрудняющие движение.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Cильный ливень начался в Кишиневе, потоки воды затруднили движение транспорта на столичных улицах. Люди с трудом добираются с работы домой. На многих дорогах были заблокированы машины.

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Один из опасных участков образовался на улице Албишоара в районе железнодорожного вокзала. Автомобилисты, не успевшие проскочить этот участок, вынуждены были переждать ливень на обочине, потоки воды скрыли ямы, колдобины, и это затруднило движение.

Ранее в четверг сильный дождь вызвал ураган в районе Глодень. Выпал град. Его потоки оказались настолько плотными, что куски льда размером с куриное яйцо сплошь покрывали землю.

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