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Угон автомобиля

Угнать авто, покататься и разбить: квест по-молдавски - видео

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Угонщик автомобиля был настолько неосторожен, что попал в аварию, врезавшись в машину одной из служб такси.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Полицейские задержали 19-летнего уроженца Яловенского района, который признался в угоне автомобиля. Он просто хотел покататься. 

Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Транспортное средство молодой человек похитил из Ставчен. Владелец авто марки Nissan обратился в полицию 3 августа.

Полицейские столичного сектора Ботаника занялись расследованием произошедшего. Через некоторое время машину нашли на Чеканах.

Угонщик был настолько неосторожен, что попал в ДТП, врезавшись в такси. В итоге обе машины оказались разбиты.

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На допросе молодой человек сознался в содеянном. Стоимость угнанного авто составляет 160 тысяч леев.

Сейчас на угонщика открыто уголовное дело. Он может заплатить штраф от 29 тысяч до 67,5 тысяч леев или сесть в тюрьму на срок от года до 3 лет. Также его должны привлечь к ответственности за аварию.

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Теги:
угонщик, автомобиль


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