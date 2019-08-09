Угнать авто, покататься и разбить: квест по-молдавски - видео

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Полицейские задержали 19-летнего уроженца Яловенского района, который признался в угоне автомобиля. Он просто хотел покататься.
Транспортное средство молодой человек похитил из Ставчен. Владелец авто марки Nissan обратился в полицию 3 августа.
Полицейские столичного сектора Ботаника занялись расследованием произошедшего. Через некоторое время машину нашли на Чеканах.
Угонщик был настолько неосторожен, что попал в ДТП, врезавшись в такси. В итоге обе машины оказались разбиты.
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На допросе молодой человек сознался в содеянном. Стоимость угнанного авто составляет 160 тысяч леев.
Сейчас на угонщика открыто уголовное дело. Он может заплатить штраф от 29 тысяч до 67,5 тысяч леев или сесть в тюрьму на срок от года до 3 лет. Также его должны привлечь к ответственности за аварию.
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