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Подростки со смартфонами.

Родителям на заметку: у детей "отжимают" телефоны, как в шальных 90-х - видео

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Несмотря на то, что за окном XXI век, несовершеннолетних на улицах молдавской столицы продолжают грабить, как в 90-х годах прошлого столетия, когда царила вседозволенность, а криминалитет чувствовал себя вольготно.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Сотрудники столичной полиции задержали в пятницу в микрорайоне Ботаника 29-летнего уроженца Рышканского района, которого подозревают в краже мобильного телефона у 17-летнего подростка. Следователи выяснили, что подозреваемый был неоднократно ранее судим за уличные ограбления и отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях. 

Подросток вызвал экипаж полиции 4 августа, сообщив приехавшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина силой отнял у него телефон, когда тинейджер шел домой по улице Дечебал. Стоимость аппарата модели Samsung следователи оценили в 8 тысяч леев. 

Грабителя следователям удалось задержать по горячим следам, в этом им помог фоторобот, который был составлен по словам подростка, оставшегося без дорогостоящего смартфона. Схожий с составленным изображением рецидивист был найден в полицейской картотеке. 

Подозреваемого оперативники задержали быстро - на допросе в Инспекторате полиции сектора Ботаника он признал свою вину. Теперь, если виновность задержанного подтвердит суд, ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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Теги:
расследование, полиция, кража, воровство, преступность, смартфоны, мобильные телефоны, родители, дети


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