Пострадавший урожай и сорванные крыши домов - последствия непогоды в Молдове

Стихия бушевала в республике два дня подряд. Результат - десятки гектаров пострадавших сельскохозяйственных культур, поваленные деревья и дома, оставшиеся практически без крыш.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В результате проливных дождей 8 и 9 августа пострадали многие населенные пункты по всей стране, сообщили в субботу пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики (ГИЧС).

"Из-за сильных порывов ветра повалены деревья в Новых Аненах, Чимишлии, Страшенах и Единцах. Здесь потребовалась помощь спасателей", - отметили в инспекторате.

По данным ведомства, в Чимишлии, к примеру, из-за сильного ветра едва не упало на электрический столб высохшее дерево. Однако спасателям удалось предотвратить это.

Согласно информации территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям, из-за обильных осадков, прошедших 8 августа, пострадали 23 гектара яблоневых садов и 48 гектаров кукурузы в селе Стурзовка Глодянского района, а также 3,5 гектара садов близ города Единцы.

Последствия ливней с градом и сильного ветра ощутили и жители двух жилых домов в селе Бузгудены и многоквартирного дома в городе Единцы, где с крыш сорвало около 50 листов шифера. А в селе Бурланешты сорвало 500 листов шифера с крыш складов, где хранились зерновые.

"Районные комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают работать на севере страны для подсчета материального ущерба", - заключили в ГИЧС.

Столица к непогоде как всегда оказалась не готова – улицы города затопило. Особенно острая ситуация наблюдалась на улице Албишоара, где движение транспорта пришлось приостановить.

Не лучшим образом дела обстояли и для пешеходов. К примеру, подземный переход на улице Измаильской затопило настолько, что вода достигала людям по щиколотку.

Да и сами кишиневцы во время дождя на улице оказались без зонтов.

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