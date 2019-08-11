Как горел склад в Бельцах - фото спасателей с места происшествия

Загорелся один из корпусов недалеко от автозаправки и железнодорожного моста.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы предоставил подробности крупного пожара в Бельцах.

"Вечером 10 августа помощь пожарных понадобилась для тушения пожара на улице Дечебал в Бельцах. Звонок на единый номер службы спасения "112" поступил в 21.03. Огонь вспыхнул на складе металлолома на территории промышленной зоны "Рэут" (бывшего завода им. Ленина - ред.), - отметили в Инспекторате.

На место происшествия прибыл один пожарный расчет. Возгорание удалось локализовать в 21.14.

"В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 квадратных метров текстильных отходов. Обстоятельства и причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам", - заключили в ведомстве.

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