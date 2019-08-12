Трагедия в Пересечина: два автомобиля превратились в груду металла - фото

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с селом Пересечина Оргеевского района, в результате ЧП один человек скончался на месте.
Авария произошла в воскресенье вечером на трассе R6. Столкнулись автомобили BMW и "ВАЗ". Оба транспортных средства превратились в настоящую груду металла.
Удар был настолько сильным, что 64-летний водитель "ВАЗа" скончался на месте.
Мужчина в возрасте 31 года, который был за рулем второй машины, выжил, но получил многочисленные травмы.
Участок дороги рядом с селом Пересечина уже долгое время считается одним из самых опасных для водителей. Очень часто там происходят смертельные аварии. Никакие предупредительные знаки и ограничения скорости до сих пор не решили эту проблему.
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