Воровство с любовью: в столице задержали пару "домушников" - видео

Парень и девушка зарабатывали на жизнь воровством и торговлей награбленными предметами, их задержали сотрудники столичной полиции.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Молодого человека 27 лет и девушку 24 лет задержали по подозрению в совершении квартирной кражи сотрудники столичной полиции .

По данным следствия, 4 августа молодые люди, которые сожительствовали и искали деньги, проникли в дом по улице Петрэрией в столичном секторе Рышкановка, откуда вынесли ценные вещи и драгоценности на общую сумму в 14 тысяч 150 леев.

Следователям удалось доказать виновность подозреваемых, а на допросе в инспекторате полиции сектора Рышкановка пара созналась в содеянном. "Домушники" сообщили, что они проникли в дом, взломав дверной замок. Все награбленное преступники реализовывали на улице случайным прохожим.

Благодаря своевременным действиям сотрудникам полиции часть украденных вещей удалось вернуть хозяевам. Как выяснилось на допросе, молодые люди уже были судимы. Они даже отбывали наказание за аналогичное преступление. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 4 лет лишения свободы.

Как уберечь свое имущество

Одним из самых верных способов отпугнуть от вашего жилья любителей поживиться за чужой счет является система сигнализации. Также не стоит распространяться о том, что собираетесь в отпуск. Загружать чемоданы в машину надо быстро и, по возможности, не обращая на себя внимание.

Еще один совет: перед поездкой постарайтесь поближе сойтись с соседями. Зоркое око и громкий голос "дамы за стенкой" уже не будут так раздражать, если она задействует эти качества и отпугнет "гостей", позарившихся на ваше имущество.

Сотрудники полиции также рекомендуют гражданам в теплое время года, уходя из квартиры, тщательно закрывать балконные двери, окна и форточки. По возможности - установить на окна декоративные решетки.

В случае продолжительного отсутствия попросите соседей регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика. На время отпуска или длительного отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам.

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Одной из мер безопасности также является, как ни странно, систематическая уборка на лестничной площадке возле входной двери. "Домушники" часто обращают внимание на то, сколько пыли скопилось на коврике перед дверью.

Толстый слой пыли - индикатор для вора того, что хозяев давно нет дома. Поэтому жильцам можно прибегнуть к услугам по уборке, либо попросить соседей подмести у двери, пока их нет в городе.

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