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Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Еще один ребенок пострадал в ДТП - десятилетний мальчик сбит в Комрате

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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С начала года в автокатастрофах погибли 11 детей, более двухсот получили ранения.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В Комрате автомобиль сбил десятилетнего мальчика. Ребенок госпитализирован в районную больницу.

По сообщению управления полиции Гагаузии, мальчик перебегал через дорогу в неположенном месте. В это время на дороге оказался автомобиль, который объезжал микроватобус. Водитель, житель села Конгазчик, не успел затормозить и ребенок оказался под колесами.

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Павел Лисицын
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Мальчика удалось быстро доставить в больницу, так как авария произошла вблизи медицинского учреждения, на улице Третьякова.

По словам врачей, которые цитируют региональные СМИ, пострадавший мальчик поступил в отделение травматологии в состоянии средней тяжести, его состояние стабильное. 

Национальный инспекторат полиции публикует тревожную статистику - с начала года в автокатастрофах погибли 11 детей, а 260 пострадали.

Недавно в Гагаузии погиб мальчик после того как пьяный водитель въехал в группу из пятерых детей, игравших на обочине в селе Дезгинжа.

По сообщению управления полиции АТО Гагаузия, за рулем машины находился пьяный 26-летний мужчина, без водительских прав.

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Теги:
дети, ДТП


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