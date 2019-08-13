Адская смесь: от жары и горящего сухостоя в селах нечем дышать - видео

Корреспондент Sputnik Молдова стала свидетелем одного из пожаров в Рышканском районе Молдовы - она передала видеозапись с места происшествия.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. На севере Молдовы жара стала еще нестерпимей после того, как там начали возникать очаги возгорания травы, от чего окрестности затягивает густой дымкой.

Корреспондент Sputnik передала видеокадры из села Вэратик Рышканского района, где огненная стихия подобралась к приусадебным участкам сельчан и сельхозугодиям. Местные жители села пока справляются с тушением таких стихийных пожаров, однако опасаются, что огонь может уничтожить плантации овощей и других культур, растущих на их огородах.

"Для нас в селе огород и неплохой урожай с него - залог того, что зимой не останемся голодными. Из овощей делаем закрутки, а огонь, который "гуляет" вблизи села, представляет опасность. Есть шанс остаться без запасов", - посетовала местная жительница.

Советы сельчанам, борющимся с огнем

Между тем специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым подходящим орудием - пучком веток, влажной тряпкой, лопатой. Тушение всегда ведется только с выгоревшей площади. Старайтесь при ударах "сметать" горящие частицы на выгоревшую территорию.

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необходима подходящая обувь - кожаные сапоги. Нельзя принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетними. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимости оказать помощь.

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