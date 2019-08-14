Сотрудница молдавского Минфина жестоко убила своего сожителя

Она хотела получить его деньги и подожгла дом, где они жили: история 26-летней женщины, которая решила убить 60-летнего отца ее ребенка.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. История, от которой кровь стынет в жилах: 26-летняя сотрудница Мифнина Молдовы решила стать владелицей имущества своего 60-летнего сожителя, жестоко расправившись с ним. Женщина подожгла мебель в доме и заперла в нем уснувшего мужчину.

"Сотрудница министерства финансов Молдовы, которая на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком, рискует получить от 15-20 лет тюрьмы за преднамеренное убийство своего сожителя, совершенное с особой жестокостью", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Сообщается, что обвиняемая спланировала убийство мужчины заранее. Учитывая, что у них общий ребенок, женщина подумала, что сможет получить недвижимость и банковские счета этого человека.

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"В ночь на 31 октября 2018 года после совместного распития спиртного в доме, где они жили на протяжении долгих лет, обвиняемая дождалась пока ее сожитель уснул. Затем она подожгла мебель на кухне и в комнате, где спал ее сожитель, закрыв все окна и входную дверь, в спешке покинула дом", - отметили в прокуратуре.

В скором времени мужчина проснулся и попробовал спастись, но ему это не удалось, так как он был заперт снаружи жилища. Смерть 60-летнего человека наступила в результате отравления угарным газом.

"В отчете инженерно-технической экспертизы указано, что у пожара было два очага возгорания, вызванных открытыми источниками огня, принесенными извне", - добавили в прокуратуре.

Там сообщили, что, покинув место преступления и пытаясь обеспечить себе "алиби", женщина позвонила на номер "112", но только после того, как произошла смерть жертвы. При этом единая служба спасения "112" не отреагировала на телефонный звонок обвиняемой, пожарные отправились на место происшествия лишь в 07.00 (спустя четыре часа после звонка), локализовав возгорание. Тогда же и было обнаружено тело погибшего мужчины.

"На данный момент в отношении 26-летней обвиняемой действует подписка о невыезде после недавней попытки покинуть страну вместе со своим несовершеннолетним ребенком, однако она была задержана на территории Международного аэропорта Кишинева", - пояснили в прокуратуре.

Дело уже передано в суд. Также прокуроры возбудили уголовное дело в отношении сотрудников единой службы спасения "112" по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека.

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