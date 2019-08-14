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Трагедия в яловенском селе: 4-летняя девочка погибла после укуса собаки

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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"Скорая помощь" оперативно прибыла на место происшествия, однако к тому времени ребенок уже скончался.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Четырехлетняя девочка погибла после укуса собаки, которая сидела на цепи во дворе дома.

Пресс-секретарь Яловенского инспектората полиции Сильвия Ветку рассказала Sputnik Молдова, что звонок в службу 112 поступил от 25-летней женщины из села Милештий Мичь. Женщина сообщила, что ее 4-летнюю дочь укусила собака, привязанная во дворе дома.

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© Fotolia / Tobias Arhelger
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По словам правоохранителей, во дворе дома они обнаружили собаку породы немецкая овчарка, сидящую на цепи. "Скорая помощь" оперативно прибыла на место происшествия, однако к тому времени ребенок уже скончался.

Отец семейства, находясь в состоянии шока, вывез собаку в лес и убил, сообщают свидетели происшествия.

Полиции предстоит определить все обстоятельства трагедии.

Напомним, что 18 июля в селе Новые Гояны (коммуна Ставчены) умер 11-летний ребенок, который после укуса собаки заразился бешенством.

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Теги:
собаки


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