Трагедия в яловенском селе: 4-летняя девочка погибла после укуса собаки

"Скорая помощь" оперативно прибыла на место происшествия, однако к тому времени ребенок уже скончался.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Четырехлетняя девочка погибла после укуса собаки, которая сидела на цепи во дворе дома.

Пресс-секретарь Яловенского инспектората полиции Сильвия Ветку рассказала Sputnik Молдова, что звонок в службу 112 поступил от 25-летней женщины из села Милештий Мичь. Женщина сообщила, что ее 4-летнюю дочь укусила собака, привязанная во дворе дома.

По словам правоохранителей, во дворе дома они обнаружили собаку породы немецкая овчарка, сидящую на цепи. "Скорая помощь" оперативно прибыла на место происшествия, однако к тому времени ребенок уже скончался.

Отец семейства, находясь в состоянии шока, вывез собаку в лес и убил, сообщают свидетели происшествия.

Полиции предстоит определить все обстоятельства трагедии.

Напомним, что 18 июля в селе Новые Гояны (коммуна Ставчены) умер 11-летний ребенок, который после укуса собаки заразился бешенством.

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