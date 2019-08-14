20:10 14 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
ДТП. Архивное фото.

Ужасное ДТП под Оргеевом: узлы, механизмы и осколки россыпью - фото, видео

© Photo: Inspectoratul de Poliție Edineț
Происшествия
Получить короткую ссылку
182 0 0

От мощнейшего удара двух автомобилей, столкнувшихся на трассе Кишинев-Оргеев, у одной из машин вырвало мотор, а от второй остались лишь разбитые стекла и груда покореженного металла.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Страшное столкновение случилось в пяти километрах от города Оргеев в селе Селиште на трассе, ведущей из Кишинева. 

По свидетельствам очевидцев две машины, водитель одной из которых не справился с управлением, столкнулись на скорости, приблизительно равной 75-80 км/ч. В результате столкновения от машин остались груды искореженного металла, у автомобиля марки BMW оторвало колеса, двигатель отбросило на несколько метров, стекла разбило в пыль. 

Второй автомобиль также сильно пострадал, весь ее корпус после столкновения стал похож на гармошку, его отбросило на 12-15 метров от места столкновения.

Очевидцы утверждают, что пассажиры и водители, находившиеся в салонах автомобилей "родились в рубашках", и особо никто не пострадал - все получили лишь ссадины и ушибы мягких тканей. 

На место происшествия прибыли экипажи скорой медицинской помощи и полиции, начато следствие. Детали шокирующего ДТП выясняются.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдову доставили тела двух граждан, погибших в ДТП в Румынии
Страшное ДТП в Единецком районе: груда металла, погибшие и раненные - фото
Самые частые причины ДТП в Молдове: полиция предоставила шокирующие данные
Теги:
авария, автомобили, трасса, Оргеев, дтп


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Добро пожаловать на Марс: необычные виды долины Кызыл-Чин на Алтае
В Китае изобрели коляску-карусель
Китайский хайтек: детская коляска-карусель на трех "пассажиров" - видео
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться