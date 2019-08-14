Ужасное ДТП под Оргеевом: узлы, механизмы и осколки россыпью - фото, видео

От мощнейшего удара двух автомобилей, столкнувшихся на трассе Кишинев-Оргеев, у одной из машин вырвало мотор, а от второй остались лишь разбитые стекла и груда покореженного металла.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Страшное столкновение случилось в пяти километрах от города Оргеев в селе Селиште на трассе, ведущей из Кишинева.

По свидетельствам очевидцев две машины, водитель одной из которых не справился с управлением, столкнулись на скорости, приблизительно равной 75-80 км/ч. В результате столкновения от машин остались груды искореженного металла, у автомобиля марки BMW оторвало колеса, двигатель отбросило на несколько метров, стекла разбило в пыль.

Второй автомобиль также сильно пострадал, весь ее корпус после столкновения стал похож на гармошку, его отбросило на 12-15 метров от места столкновения.

Очевидцы утверждают, что пассажиры и водители, находившиеся в салонах автомобилей "родились в рубашках", и особо никто не пострадал - все получили лишь ссадины и ушибы мягких тканей.

На место происшествия прибыли экипажи скорой медицинской помощи и полиции, начато следствие. Детали шокирующего ДТП выясняются.

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