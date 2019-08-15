Пока вы спали: ЧП в Подмосковье, ДТП с молдаванами в Румынии и полет на Луну

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете, пострадавших нет. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.

Пассажиры, эвакуированны, сейчас находятся на поле, решается вопрос их размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Пассажиры самолета пока находятся на кукурузном поле, решает вопрос размещения пассажиров", - сказал собеседник агентства. К месту происшествия выехали следователи.

Отскочили на обочину

Автомобиль, в салоне которого были граждане Молдовы, попал в серьезную аварию в Румынии. ДТП случилось на крутом повороте недалеко от местечка Драгомириште. Автомобиль столкнулся с другой легковушкой. Три человека получили травмы. В результате удара автомобиль с молдавскими номерами отбросило с дороги на обочину. На место происшествия прибыли пожарные машины и "скорой помощи", передает румынский телеканал Realitatea Vaslui. Пострадавшим оказана помощь.

Будут четвертыми на Луне

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела маневр по переводу автоматической лунной станции "Чандраян-2" с земной орбиты на траекторию полета к Луне, говорится в сообщении космического агентства.Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года.

Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава ее поверхности. В случае успеха "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей свое присутствие на спутнике Земли.

Один в самолете

35-летний режиссёр Винсент Пеон в последнюю минуту купил билет из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити и получил буквально королевский полёт, став единственным пассажиром рейса, сообщает издание Washington Post.

Дело в том, что у самолёта Delta в Солт-Лейк-Сити случилась поломка, срочно было принято решение заменить борт. Американцу в последнюю минуту продали билет как раз на тот самолёт, который летел на замену.

Мужчина пошутил, что летает на личном самолет. Стюардессы обращались к нему исключительно по имени и в салоне, и когда делали объявления. Пассажиру даже удалось зайти в кабину пилотов и познакомиться с ними. Они тоже пошутили, отметив, что это теперь его частный самолёт.