В Кишиневе задержали "двухколесного вора" - его скорость поразила полицейских

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. В Кишиневе сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, специализировавшегося на краже велосипедов, как для взрослых, так и детей. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Однако и после отбывания наказания не успокоился и взялся за старое.
В начале августа подозреваемый украл детский трехколесный велосипед из одного из подъездов по улице Милеску-Спэтару. Однако просчитался - его криминальное "художество" засняла камера видеонаблюдения, установленная бдительными жильцами ранее. Ущерб от кражи в полиции оценили в полторы тысячи леев.
Пока сотрудники правоохранительных органов искали след "двухколесного вора", он вновь "вышел из тени", украв дорогой велосипед известной фирмы также на Милеску-Спэтару, но уже из другого подъезда.
Следователи в течение недели искали неуловимого чеканского вора, однако попался тот на очередной попытке "увести" очередной велосипед. Мужчину доставили на допрос в Инспекторат полиции Чекан, где он полностью сознался в содеянном, сообщив следователям, что угнанные велосипеды реализовал на районном рынке по сходной цене.
Если украденные велосипеды найдут, их вернут владельцам, а угонщику, если суд признает его виновным, грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 32 до 67 тысяч леев.
Как обезопасить велосипед от кражи:
- правильно выбирайте парковочное место;
- никогда не оставляйте велосипед непристегнутым;
- используйте надежный велосипедный замок;
- пристёгивайте велосипед за две детали;
- установите велосигнализацию;
- установите самую низкую передачу.
Вот перечень мест, где не надо парковаться:
- многолюдные тротуары в центре города;
- оживленные набережные;
- площадки у станций общественного транспорта;
- безлюдные дворы;
- пустынные переулки.
Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. Здесь надо соблюдать золотую середину: паркуйте свой велосипед там, где постоянно есть люди, но их не очень много.
Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.
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