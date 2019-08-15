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В Оргееве открылся бесплатный прокат велосипедов.

В Кишиневе задержали "двухколесного вора" - его скорость поразила полицейских

© Photo: Primăria orașului Orhei
Происшествия
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Велосипеды сегодня - не только средство передвижения, но и роскошь, воры зарятся на дороговизну "стальных коней" и воруют их серийно.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. В Кишиневе сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, специализировавшегося на краже велосипедов, как для взрослых, так и детей. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Однако и после отбывания наказания не успокоился и взялся за старое.

© Facebook / My videoβρ
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В начале августа подозреваемый украл детский трехколесный велосипед из одного из подъездов по улице Милеску-Спэтару. Однако просчитался - его криминальное "художество" засняла камера видеонаблюдения, установленная бдительными жильцами ранее. Ущерб от кражи в полиции оценили в полторы тысячи леев. 

Пока сотрудники правоохранительных органов искали след "двухколесного вора", он вновь "вышел из тени", украв дорогой велосипед известной фирмы также на Милеску-Спэтару, но уже из другого подъезда. 

Следователи в течение недели искали неуловимого чеканского вора, однако попался тот на очередной попытке "увести" очередной велосипед. Мужчину доставили на допрос в Инспекторат полиции Чекан, где он полностью сознался в содеянном, сообщив следователям, что угнанные велосипеды реализовал на районном рынке по сходной цене.

Если украденные велосипеды найдут, их вернут владельцам, а угонщику, если суд признает его виновным, грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 32 до 67 тысяч леев.

Как обезопасить велосипед от кражи:

  • правильно выбирайте парковочное место;
  • никогда не оставляйте велосипед непристегнутым;
  • используйте надежный велосипедный замок;
  • пристёгивайте велосипед за две детали;
  • установите велосигнализацию;
  • установите самую низкую передачу.

Вот перечень мест, где не надо парковаться:

  • многолюдные тротуары в центре города;
  • оживленные набережные;
  • площадки у станций общественного транспорта;
  • безлюдные дворы;
  • пустынные переулки.

Чаще всего велосипеды крадут именно в людных местах, однако оставлять личный транспорт на безлюдной улице тоже рискованно. Здесь надо соблюдать золотую середину: паркуйте свой велосипед там, где постоянно есть люди, но их не очень много.

Оставляя велосипед на специальной парковке у торгового центра, кинотеатра, ресторана или другого общественного места, присмотритесь, как часто ею пользуются другие велосипедисты. Нередки случаи краж именно с велопарковок.

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Теги:
расследование, задержание, кража, велосипеды, вор, полиция


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