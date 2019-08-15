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Пограничный КПП Паланка.

Сложная ситуация на границах Молдовы: власти прибегли к экстренным мерам

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Происшествия
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На некоторых пунктах пограничного контроля в четверг образовались длинные очереди из автомобилей, желающих выехать из страны, сотрудники Пограничной полиции нашли решение по облегчению движения.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Жители Молдовы пользуются последними днями отдыха и стремятся на черноморское побережье соседней Украины, чтобы провести там хотя бы несколько дней. На некоторых пунктах пересечения молдо-украинской границы образовались длинные очереди из автомобилей. 

Наиболее сложная ситуация сложилась минувшей ночью на пограничном КПП Паланка. Там в ожидании выехать из страны застряли более 100 легковых автомашин, к утру ситуации еще более усугубилась. Открытие всех пограничных пропускных полос на выезде из страны проблему не решило.

КПП
© Sputnik / Samvel Sepetchian
На границах Молдовы началась кампания по изъятию дипломатических паспортов

Для разгрузки трафика сотрудникам Пограничной полиции пришлось использовать пропускные пункты, предназначенные для въезда в республику в обратном порядке.  

Не менее сложная ситуация - на пограничном КПП Тудора-Старокозаче - там на въезде и выезде из страны застряли десятки машин. Там сотрудники Пограничной полиции делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки пропустить как можно больше автомобилей через границу Молдовы. 

Довольно напряженная ситуация сегодня и на КПП Мирное. Там, с молдавской стороны границы, в течение утра наблюдается постоянное скопление 30-35 автомобилей. 

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Гражданам Молдовы, которые в четверг собираются поехать в Одесскую область Украины, сотрудники Пограничной полиции рекомендуют пересекать государственный кордон через КПП Вулканешты, который функционирует в нормальном режиме.

Граждан республики и иностранцев, у которых возникнут проблемные ситуации на пограничных КПП, просят звонить по номеру Зеленой линии - 022 259 717.

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Теги:
таможня, машины, очереди, КПП, границы


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